 ASML steigert die Marge und setzt sich höhere Ziele

VELDHOVEN (dpa-AFX) -Der Chipausrüster ASML schraubt trotz eines weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfelds seine Erwartungen für 2023 nach oben. Im Vergleich zum Vorjahr sollen die Umsätze nun in Richtung 30 Prozent steigen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher stand ein Wachstum um mehr als 25 Prozent im Plan. Im dritten Quartal peilt das Management einen Umsatz von 6,5 bis 7 Milliarden Euro an, wovon rund die Hälfte als Bruttomarge hängen bleiben soll. Das Umsatzziel liegt damit höher als das der Analysten, das Margenziel niedriger.

VELDHOVEN Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz auf 6,9 Milliarden Euro und lag damit 2,3 Prozent höher als im Vorquartal. Die Bruttomarge stieg von 50,6 auf 51,3 Prozent, beide Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten.