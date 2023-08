Atomreaktor in Finnland wegen erhöhter Feuchtigkeit vom Netz genommen

HELSINKI (dpa-AFX) -Ein finnischer Atomreaktor ist vorübergehend vom Netz genommen worden. Wie der Betreiber Teollisuuden Voima Oyj (TVO) am Freitag mitteilte, wurde die Stromproduktion im Reaktorblock Olkiluoto 2 am frühen Morgen eingestellt, weil eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit am Generator der Turbinenanlage festgestellt worden sei. Wie lange der Produktionsausfall andauern werde, sei noch unklar. Folgen für die nukleare Sicherheit habe der Vorfall nicht.