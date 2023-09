Auch Österreich will deutsche Flugabwehr Iris-T kaufen

WIEN (dpa-AFX) -Österreich will im Rahmen des europäischen Luftverteidigungssystems Sky Shield acht Stück des deutschen Abwehrsystems Iris-T kaufen. Die Beschaffung und Ausbildung sei gemeinsam mit Deutschland geplant, gab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag in Wien bekannt. Die Kaufverhandlungen sollen von der deutschen Regierung geführt werden und Österreich werde Deutschland die Systeme abkaufen, hieß es.