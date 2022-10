Audi erwartet sinkende Verkäufe in Europa: 'Da kommt was auf uns zu'

INGOLSTADT (dpa-AFX) -Der zum Volkswagen -Konzern gehörende Autobauer Audi sieht "erste Zeichen" für einen Rückgang der Bestellungen in Europa. Vorstandschef Markus Duesmann sagte der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch), noch müsse Audi seine Prognosen nicht senken. "Aber da kommt was auf uns zu, wir können nichts ausschließen", sagte Duesmann. Auch im Führungskreis werde das so diskutiert. "Ich neige nicht zur Sorge. Aber die aktuelle Situation beschäftigt mich schon."