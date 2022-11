Auftakt zu Gipfel-Reigen in Südostasien: Asean startet in Phnom Penh

PHNOM PENH (dpa-AFX) -Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen sind erste Staats- und Regierungschefs zum Asean-Gipfeltreffen in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh eingetroffen. Zu dem mehrtägigen Treffen, das am Wochenende in die heiße Phase geht, wird ab Samstag auch US-Präsident Joe Biden erwartet.