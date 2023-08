Außenminister Russlands und Chinas telefonieren zu Krieg in Ukraine

MOSKAU/PEKING (dpa-AFX) -Mehr als 17 Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow einmal mehr mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi telefoniert. Es sei eine Reihe "heißer Themen" diskutiert worden, darunter auch die "ukrainische Krise", teilte das russische Außenministerium am Montag mit. Das Telefonat der beiden Chefdiplomaten folgte auf einen Ukraine-Gipfel in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende, zu dem Russland nicht eingeladen war, China aber schon. Peking gilt als einer der wichtigsten Partner Moskaus.