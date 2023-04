 Australien beschleunigt Staatsbürgerschaft für Neuseeländer im Land

CANBERRA/WELLINGTON (dpa-AFX) -Australien will Hunderttausenden im Land lebenden Neuseeländern den Weg zur australischen Staatsbürgerschaft erleichtern. Damit hebt der Pazifikstaat umstrittene Visabestimmungen auf, die seit über 20 Jahren für Spannungen zwischen den beiden Ländern gesorgt hatten. Die neuen Vorgaben sehen vor, dass Neuseeländer vom 1. Juli an die australische Staatsbürgerschaft beantragen können, sofern sie unter anderem seit mindestens vier Jahren im Land leben, teilte Australiens Regierung am Samstag mit.

CANBERRA/WELLINGTON Dafür hatte sich Neuseeland seit Jahren eingesetzt. Denn dort haben australische Auswanderer längst einen klaren Weg zur Staatsbürgerschaft, sofern sie mindestens fünf Jahre im Land leben. "Dies ist eine faire Änderung", schrieb Australiens Regierung nun zu den neuen Vorgaben. Betroffen seien rund 350 000 in Australien lebende Neuseeländer, hieß es in örtlichen Medienberichten. Seit 2001 konnten Neuseeländer in Australien zwar mit einem speziellen Visum auf unbestimmte Zeit wohnen, doch sei es schwer gewesen, die australische Staatsbürgerschaft zu bekommen, berichtete der neuseeländische Sender Radio New Zealand. Auch konnten sie mit dem Visum nicht wählen und hatten keinen Zugang zu Leistungen, die Staatsbürgern vorbehalten sind. Die neue Regelung gelte rückwirkend.