 Australische Hochtief-Tochter erhält Großauftrag in Australien

ESSEN (dpa-AFX) -Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat in Australien einen Großauftrag vom australischen Verteidigungsministerium ergattert. Die Cimic-Tocher UGL werde für die australische Armee das Treibstoffnetzwerk betreiben und warten, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Der Auftrag laufe über sechs Jahre und generiere Erlöse von einer halben Milliarde australischen Dollar (297 Millionen Euro). Es gebe die Option, den Vertrag bis 2035 zu verlängern, hieß es. Der Vertrag soll im August in Kraft treten.