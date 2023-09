 Auszubildende: Krankheit: Betrieb auch an Berufsschultagen informieren

Krankheit: Betrieb auch an Berufsschultagen informieren

Sind Auszubildende an einem Tag krank, an dem sie Unterricht in der Berufsschule haben, müssen sie das der Schule mitteilen - und zwar vor Schulbeginn, etwa im Sekretariat. Aber nicht nur der: Auch der Arbeitgeber muss informiert werden, dass man krank ist. Darauf weist die IG Metall hin.