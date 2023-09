 Autobauer: Geringe Nachfrage nach E-Autos: Jobabbau bei VW in Zwickau

Geringe Nachfrage nach E-Autos: Jobabbau bei VW in Zwickau

Volkswagen baut zahlreiche Stellen in seiner Elektroauto-Fabrik in Zwickau ab. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, würden nicht verlängert, teilte das Unternehmen mit.