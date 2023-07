Autoindustrie fordert von EU Zugeständnisse an Südamerika

BERLIN (dpa-AFX) -Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert die EU in den bevorstehenden Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit Lateinamerika zu Zugeständnissen auf. Beim Gipfel kommende Woche in Brüssel "müssen unbedingt auch entscheidende Fortschritte bei den Verhandlungen für die Abkommen der EU mit dem Mercosur und mit Mexiko gemacht werden", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller am Freitag. "Die kritischen Reaktionen der Mitglieder des Mercosur auf die von der Bundesregierung unterstützen zusätzlichen Vereinbarungen im Nachhaltigkeitsbereich zeigen, dass die EU hier vielleicht den Bogen überspannt."