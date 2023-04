 Automesse: Mercedes präsentiert ersten vollelektrischen Maybach

Mercedes hat erstmals ein vollelektrisches Modell seiner Luxusmarke Maybach vorgestellt. Konzernchef Ola Källenius präsentierte das Fahrzeug bei der Weltpremiere in Shanghai. „Der Mercedes-Maybach EQS SUV verbindet unseren Führungsanspruch bei Digitalisierung und Elektromobilität mit unserem Fokus auf das Luxussegment”, sagte Källenius.

Shanghai Die internationale Automesse in Shanghai beginnt am Dienstag (18. April). China ist der größte Automarkt der Welt und daher für Mercedes und die anderen deutschen Hersteller von großer Bedeutung. Im ersten Quartal verkauften die Stuttgarter nach eigenen Angaben 191.000 Fahrzeuge in der Volksrepublik, ein Absatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.