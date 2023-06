 Baerbock bietet Brasilien Partnerschaft der Demokratien an

SAO PAULO (dpa-AFX) -Außenministerin Annalena Baerbock hat Brasilien angesichts von Einflussversuchen Chinas und des russischen Kriegs in der Ukraine eine Zusammenarbeit der Demokratien angeboten. "Lassen Sie uns die Hände reichen und gemeinsam eine Zukunft gestalten, von der wir alle profitieren", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in einer Rede in der brasilianischen Wirtschaftsmetropole Sao Paulo. Entscheidend seien nachhaltige Handelsbeziehungen, die allen Seiten nützten, der Kampf gegen einseitige Abhängigkeiten und eine gemeinsame Kraftanstrengung zur Eindämmung der Klimakrise.

SAO PAULO Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) waren zu Reden zum Thema Demokratie und Digitalisierung von einer der wichtigsten Denkfabriken Lateinamerikas eingeladen worden, der Fundaçao Getulio Vargas (FGV). Die FGV ist eine Hochschule für Verwaltung, Wirtschaftswissenschaften und Jura. Brasilien ist mit seinen etwa 215 Millionen Einwohnern wichtigster Handelspartner Deutschlands in Südamerika. Die Welt befinde sich in einem radikalen Umbruch, der die Handlungsfähigkeit der Demokratien herausfordere, warnte Baerbock. "Dabei fließen Sicherheitspolitik und Wirtschaftspolitik immer stärker ineinander über." Mehr als 1000 deutsche Unternehmen machten Sao Paulo zum größten Standort der deutschen Wirtschaft außerhalb Europas. Deutsche Unternehmen seien zudem für jeden zehnten Dollar der Wertschöpfung der brasilianischen Industrie verantwortlich. Autoritäre Regime wollten die Welt in Einflusssphären aufteilen und Länder unterwerfen, statt die selbstbestimmte Entwicklung aller Staaten zu respektieren, sagte sie, ohne Peking direkt zu erwähnen. China ist seit 2009 wichtigster Handelspartner Brasiliens. Für Peking ist Brasilien vor allem für die Rohstoffbeschaffung bedeutsam, auch für landwirtschaftliche Produkte.