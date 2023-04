 Baerbock für baldiges Treffen ihrer Kollegen aus USA und China

KARUIZAWA/BERLIN (dpa-AFX) -Außenministerin Annalena Baerbock dringt auf ein rasches Treffen ihrer Kollegen aus den USA und China, Antony Blinken und Qin Gang. "Das wäre aus meiner Sicht wichtig, dass es dieses Treffen zeitnah gibt", sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Das habe sie bei ihrem Besuch in China und auch beim G7-Außenministertreffen in Japan deutlich gemacht. Baerbock war von dort zugeschaltet worden.

KARUIZAWA/BERLIN Mit Blick auf Taiwan und die Frage nach dessen möglicher Unterstützung durch die G7 im Falle einer Eskalation des Konflikts mit China sagte Baerbock: "Uns geht es darum, dass wir deeskalieren. Und deswegen ist jetzt ein Spekulieren über "Was wäre wenn.." das Falsche. Aber man muss auch deutlich machen, dass wir es nicht hinnehmen würden, wenn es zu einer militärischen Eskalation kommt." Beim G7-Treffen sei auch über die Wichtigkeit amerikanisch-chinesischer Dialogformate gesprochen worden. Blinken hatte einen China-Besuch Anfang Februar kurzfristig abgesagt, nachdem ein mutmaßlicher Spionageballon Chinas im US-Luftraum entdeckt wurde. Dieser Vorfall trübte das Verhältnis beider Länder zusätzlich. Das G7-Treffen befasst sich am Montag mit Beratungen über die wachsende Aggression Chinas im Indopazifik, den russischen Krieg in der Ukraine und den Stand der Atomverhandlungen mit dem Iran.