Baerbock in Texas - Autonomes Fahren und Treffen mit Republikaner

AUSTIN (dpa-AFX) -Außenministerin Annalena Baerbock ist am Dienstag in der texanischen Hauptstadt Austin zu einem mehrtägigen USA-Besuch eingetroffen. Vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahl im November 2024 wollte sich die Grünen-Politikerin über die politische Stimmung im Land informieren. Am Nachmittag (Ortszeit) war ein Gespräch mit dem Gouverneur von Texas geplant, dem konservativen Republikaner Greg Abbott.