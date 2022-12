Baerbock nimmt in Indien an Indopazifik-Forum teil

NEU DELHI (dpa-AFX) -Außenministerin Annalena Baerbock will an diesem Dienstag in Neu Delhi an einem Forum zu Deutschlands Prioritäten im indopazifischen Raum und der Rolle Indiens in dem Gebiet teilnehmen. Am zweiten und letzten Tag des Indien-Besuches der Grünen-Politikerin geht es dabei auch um engere Beziehungen zu Indien als Gegengewicht zum immer aggressiveren internationalen Auftreten Chinas. Das Forum wird von der Transatlantik-Stiftung German Marshall Fund organisiert, es nehmen amerikanische, europäische und indische Experten aus Politik, Denkfabriken und Wirtschaft teil.