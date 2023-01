 Baerbock rechnet mit zeitnaher Entscheidung zu Lambrecht-Nachfolge

DEN HAAG (dpa-AFX) -Außenministerin Annalena Baerbock rechnet mit einer raschen Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz über die Nachfolge der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD). "Die SPD hat ja bereits deutlich gemacht, dass sie zeitnah eine Entscheidung treffen wird, und das wird dann entsprechend stattfinden", sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem niederländischen Außenminister Wopke Hoekstra in Den Haag. Baerbock sagte weiter: "Ich habe Respekt für die Entscheidung von Christine Lambrecht. Und ich danke Christine Lambrecht herzlich für die gemeinsame Zusammenarbeit."

DEN HAAG Lambrecht hatte am Montag die Konsequenz aus monatelanger Kritik an ihrer Amtsführung gezogen und Scholz um ihre Entlassung gebeten. Die Nachfolgefrage blieb am Montag zunächst unbeantwortet.