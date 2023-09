 Baerbock: UN-Mitgliedschaft Verpflichtung für Reformbemühungen

NEW YORK (dpa-AFX) -Außenministerin Annalena Baerbock sieht das 50. Jubiläum der deutschen UN-Mitgliedschaft als besondere Verpflichtung, sich intensiv für Reformen der Vereinten Nationen einzusetzen. "Die Vereinten Nationen spiegeln die Welt des letzten Jahrhunderts und nicht die Welt dieses Jahrhunderts wider", sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande der UN-Woche in New York. Deswegen brauche es eine Modernisierung.

NEW YORK Die Bundesrepublik Deutschland und die damalige DDR wurden vor genau 50 Jahren Teil der Weltorganisation. Am Abend (Ortszeit) ist dazu in New York ein festlicher Empfang in der UN-Zentrale geplant. Eine Modernisierung der UN ist Baerbock zufolge auch nötig, weil Asien, Afrika und Lateinamerika in den Vereinten Nationen nicht entsprechend ihrer heutigen internationalen Rolle berücksichtigt seien. Zugleich betonte sie angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und einer etwa im Pazifik immer aggressiver auftretenden chinesischen Regierung: "Gerade in diesen Zeiten, wo die Welt scheint auseinanderzufliegen, ist dieser nicht perfekte Ort der internationalen Gemeinschaft wichtiger denn je." Man könne auf Reformen aber nicht warten - vielmehr lebten die UN "von unserem tagtäglichen Eintreten für ihre Regeln", sagte Baerbock. Dies sei gerade in der Woche der UN-Generalversammlung "besonders wichtig, weil die großen globalen Herausforderungen und Krisen wie die Klimakrise, der Zustand der Gesundheitsversorgung und auch die Lebensmittelsicherheit weltweit eben keine Pause machen im Lichte des brutalen russischen Angriffskrieg".