Baerbock und Heil im Amazonas-Gebiet in Nordbrasilien

BELÉM (dpa-AFX) -Mit einem Besuch der nordbrasilianischen Stadt Belém rücken Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil an diesem Mittwoch die Klimakrise in den Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Lateinamerika-Reise. Im Amazonasgebiet will die Grünen-Politikerin zusammen mit ihrem SPD-Kollegen die Insel Combu besuchen. Dort ist bei einem Rundgang unter anderem die Besichtigung einer Kakao-Kooperative geplant.