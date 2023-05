 Bahn-Gewerkschaft informiert über die nächste Warnstreikrunde

BERLIN (dpa-AFX) -Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) die nächste Warnstreikrunde im Tarifstreit mit der Bahn-Branche ankündigen. Umfang und Zeitpunkt des Arbeitskampfes waren zunächst noch offen. Die EVG hat in dem Konflikt bereits zwei Mal zu bundesweiten Warnstreiks im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen und diesen damit weitgehend zum Erliegen gebracht. Die Gewerkschaft verhandelt seit Ende Februar mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen über höhere Tarife für rund 230 000 Beschäftigte. Die nächste Gesprächsrunde mit der Deutschen Bahn ist für den 23. Mai angesetzt.