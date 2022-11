 Bahn: Rekordzahl an verkauften Interrail-Tickets

BERLIN (dpa-AFX) -Die Zahl der verkauften Interrail-Tickets in Europa ist in diesem Jahr nach Bahnangaben auf den Rekordwert von etwa 600 000 gestiegen. An der Spitze liege Deutschland mit 142 000, gefolgt von der Schweiz mit 94 000 und Großbritannien mit 63 000, wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte. Die Zahl der verkauften Tickets habe sich im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

BERLIN DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson berichtete von Zuwächsen bei allen europäischen Verbindungen. Die beliebtesten Zielländer deutscher Interrail-Nutzer waren im ersten Halbjahr demnach Frankreich, Italien und Spanien. Bei den Städten seien am häufigsten Paris, Barcelona, Rom, Florenz, Mailand, Stockholm und Madrid angesteuert worden. Laut Bahn sind 70 Prozent der Interrailer aus Deutschland Jugendliche oder Erwachsene unter 27 Jahren. Mit Interrail können Reisende in mehr als 30 Ländern mit einer einzigen Fahrkarte über einen bestimmten Zeitraum unbegrenzt viele Zugfahrten unternehmen. Das Ticket wurde 1972 für junge Menschen bis 21 Jahre eingeführt. Inzwischen ist es für alle Altersgruppen zugänglich. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

