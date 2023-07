Bahn-Schlichtung beginnt am 17. Juli

BERLIN (dpa-AFX) -Das Schlichtungsverfahren im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beginnt am 17. Juli. In dem bis zum 31. Juli angesetzten Verfahren sollen die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr (SPD) und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) schlichten, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten.