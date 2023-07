Bahn-Trainingszentrum in München eröffnet

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Die Deutsche Bahn hat am Freitag in München ein neues Zentrum für Aus- und Weiterbildung eröffnet. Neben Büros und Seminarräumen gehöre zu dem Gebäude auch ein Zugsimulatorzentrum für angehende Lokführer, teilte die Bahn am Freitag mit. Auf 6500 Quadratmetern sollen jährlich 18 500 Mitarbeiter der DB aus- und weitergebildet werden.