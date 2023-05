Bahngewerkschaft EVG stellt weitere Warnstreiks in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) -Die Gewerkschaft EVG hat im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt. Einen konkreten Zeitraum nannte die Gewerkschaft zunächst nicht. "Wir werden das beraten mit unseren Kolleginnen und Kollegen", sagte Verhandlungsführer Kristian Loroch am Mittwoch. Die Tarifkommission werde über entsprechende Vorschläge in den kommenden Tagen beraten.