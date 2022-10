Bahnstreik in Großbritannien - Großteil der Züge steht still

LONDON (dpa-AFX) -Wegen eines großangelegten Streiks sind am Samstag in Großbritannien die meisten Züge in den Bahnhöfen stehen geblieben. Nur rund elf Prozent der üblichen Verbindungen sollten verkehren, wie ein Sonderfahrplan zeigte. In einigen Regionen des Landes fuhren gar keine Bahnen. Im Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen wollten Zehntausende Bahn-Beschäftigte verschiedener Betreiber für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Erstmals hatten mehrere Bahngewerkschaften gleichzeitig zum Streik aufgerufen. Weitere Streiktage sollen in Kürze folgen. Der Tarifkonflikt läuft seit Monaten, bislang ist noch immer keine Einigung in Sicht.