Bank of America steigert Gewinn dank hoher Zinsen und Handelsgeschäft

CHARLOTTE (dpa-AFX) -Die gestiegenen Zinsen haben der Bank of America auch im zweiten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Unter dem Strich verdiente das Institut rund 7,4 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd Euro) und damit etwa 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in Charlotte mitteilte. Damit übertraf das Geldhaus die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Handel mit Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen legte überraschend zu und machte rückläufige Erträge im Aktienhandel mehr als wett. Für die Aktie der Bank ging es im vorbörslichen US-Handel nach den Neuigkeiten um knapp ein Prozent aufwärts.