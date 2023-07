 Bankenaufsicht: Veröffentlichung von Stresstestergebnissen Ende Juli

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) -Europas Bankenaufseher wollen die Ergebnisse ihres jüngsten großen Krisentests am nächsten Freitag (28. Juli/18.00 Uhr) veröffentlichen. Das gab die europäische Bankenaufsicht EBA am Freitag auf ihrer Homepage bekannt. Die EBA hatte Ende Januar 70 Geldhäuser aufgefordert durchzurechnen, ob ihre Kapitalpuffer auch im Falle einer schweren Krise ausreichend wären. Parallel dazu unterzog die Europäische Zentralbank (EZB) als Bankenaufsicht für den Euroraum weitere 42 mittelgroße Geldhäuser unter ihrer direkten Aufsicht einem Stresstest.

FRANKFURT/PARIS Ziel solcher Stresstests ist, Risiken in den Bilanzen der Geldhäuser möglichst frühzeitig offenzulegen. Gegebenenfalls können Aufseher in der Folge Banken dazu auffordern, ihre Kapitalpuffer zu verstärken. In den Tests müssen die Institute vorgegebene Szenarien durchrechnen. Im Krisenszenario der diesjährigen EBA-Prüfung wurde unter anderem ein Einbruch der Wirtschaftsleistung (BIP) der EU-Staaten in den Jahren 2023 bis 2025 um insgesamt sechs Prozent angenommen.