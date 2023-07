 BASF senkt nach schwachem Quartal Prognosen für das Gesamtjahr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) -Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat wegen einer schwachen Nachfrage die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Wie der Konzern am Mittwoch überraschend in Ludwigshafen mitteilt, peilt die BASF-Führung für 2023 nun einen Umsatzrückgang auf 73 bis 76 Milliarden Euro an, nach 87,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Bisher war die Prognose mit 84 bis 87 Milliarden Euro deutlich höher.

LUDWIGSHAFEN Beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) rechnet das Management nur noch mit 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro. Bisher stand hier ein Rückgang von knapp 6,9 Milliarden im Vorjahr auf 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro im Plan. Die Aktie stand nachbörslich mit einem Abschlag von 1,7 Prozent unter Druck. Für das zweite Halbjahr erwarte der Konzern auf globaler Ebene zwar keine weitere Abschwächung der Nachfrage, da die Lagerbestände an Chemierohstoffen in den Kundenindustrien bereits stark abgebaut worden seien. BASF geht aber von einer nur zaghaften Erholung aus, da die globale Nachfrage nach Konsumgütern schwächer ausfallen werde als bisher angenommen. Damit werden aus Sicht des Konzerns auch die Margen unter Druck bleiben. Im zweiten Quartal sank der Umsatz laut vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um ein Viertel auf 17,3 Milliarden Euro. Grund waren insgesamt deutlich niedrigere Preise und Mengen. Auch negative Währungseffekte bremsten. Analysten hatten im Schnitt gut zwei Milliarden Euro mehr erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sondereinflüssen traf mit einem Rückgang um mehr als die Hälfte auf 1,007 Milliarden Euro unterdessen die Erwartungen. Der Gewinn brach auf 499 Millionen Euro ein. Experten hatten 729 Millionen Euro erwartet. Ein Jahr zuvor hatte BASF noch gut zwei Milliarden verdient. Den vollständigen Halbjahresbericht legt BASF am 28. Juli vor.