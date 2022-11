BASF will auch Kosten in der Forschung und Entwicklung einsparen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) -Der Chemiekonzern BASF prüft bei seinen geplanten Sparmaßnahmen auch Forschung und Entwicklung. Der Bereich sei ebenfalls von dem Sparprogramm in Europa betroffen, sagte Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner am Donnerstag auf einer Forschungspressekonferenz in Ludwigshafen. Innovation sei aber das wichtigste Element, das den Weg des Konzerns in die Zukunft ebne. Forschung und Entwicklung gehörten zu den Hauptsäulen - da müsse BASF Geld ausgeben.