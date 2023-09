 «Bauernglatteis»: Erntezeit: Höchste Achtsamkeit auf dem Motorrad

Auch die aktuell zuweilen hochsommerlichen Temperaturen dürfen nicht drüber hinwegtäuschen, dass die Erntezeit begonnen hat. Das bringt Traktoren, große Fahrzeuge mit Überbreite, Gespanne, und Landmaschinen auf die Straße. Besonders Motorradfahrer agieren nun besser noch umsichtiger bei Fahrten über Land und Dörfer.

Essen Stress- und unfallfreier kommt durch, wer nun noch mehr vor allem mit Unerwartetem rechnet, etwa speziell auf engen und unübersichtlichen Abschnitten, so das Institut für Zweiradsicherheit (ifz). Hier können nun verstärkt landwirtschaftliche Fahrzeuge entgegenkommen oder plötzlich von der Seite auf die Straße einbiegen. Das könnte vor allem in Kurven schnell mal eng werden. Besonders in solchen Passagerät das ifz, Tempo rauszunehmen und bremsbereit zu sein.

Mehr Abstand und Überholvorgänge noch besser planen

Gefährlich kann es auch werden, wenn man auf landwirtschaftliche Fahrzeuge aufläuft. Diese bögen „nicht selten und dazu oft unvermittelt” in für Nachfolgende nicht immer sofort erkennbare Wege ein. Wenn vielleicht ein Fahrer dann nicht blinkt, die Blinker defekt sind oder die Bremsleuchte verschmutzt ist, steigt die Gefahr von Auffahrunfällen. Hier gilt: Großen Sicherheitsabstand wählen anstelle Traktor und Co. ganz nah auf die Pelle zu rücken.

Ganz riskant wird das auch bei Überholvorgängen. Lieber erst dann dazu ansetzen, wenn die Straße ohne Probleme einsehbar ist und ein genügender Sicherheitsabstand eingehalten werden kann - auch kann vorher ein Signal mit der Lichthupe gesetzt werden. Hinterherfahrende sollten laut ifz ebenso darauf achten, sich dem Vorausfahrenden sichtbar zu machen - also aus dem Toten Winkel fahren und über die Außenspiegel der Landfahrzeuge Blickkontakt suchen.

„Bauernglätte” kann die Straße besonders rutschig machen

Zudem könnten auch immer Teile des Ernteguts herabfallen und plötzliche Ausweichmanöver erfordern. Generell ist nun mit stärker verschmutzten Fahrbahnen zu rechnen, die besonders bei Regen gefährlich rutschig werden können - die sogenannte „Bauernglätte” oder das „Bauernglatteis”.