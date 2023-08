 Bauernverband legt Bilanz zur Ernte 2023 vor

BERLIN (dpa-AFX) -Schwierige Wetterbedingungen haben die Getreideernte in vielen Teilen Deutschlands beeinträchtigt. Eine erste Bilanz zum diesjährigen Ergebnis will der Bauernverband am Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin vorlegen. Nach einem nassen Frühjahr und langer Trockenheit im Mai und Juni wurden die Mähdrescher vielerorts immer wieder von Regen ausgebremst. Bauernpräsident Joachim Rukwied will die Folgen für die Wirtschaftlichkeit der Höfe erläutern. Im Blick steht auch, wie die Agrarbetriebe auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren.