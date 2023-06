Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will profitabler werden

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will das Wachstumstempo in den kommenden Jahren hochhalten und profitabler werden. Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf 4 Milliarden Euro wachsen und eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von über elf Prozent erreicht werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: 2022 erzielte der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern Erlöse von 2,25 Milliarden Euro, von denen neun Prozent als operativer Gewinn hängen blieben.