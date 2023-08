Bauministerin Geywitz: 'Mehr Grün und Wasser in den Kommunen'

BERLIN (dpa-AFX) -Mit mehr Grün, mehr Wasser und weniger Asphalt will Bundesbauministerin Klara Geywitz Deutschlands Städte besser vor wachsender Hitze wappnen. "Spielplätze oder Parkbänke in der prallen Sonne werden der Vergangenheit angehören müssen", sagte Geywitz nach einer Mitteilung vom Montag in Berlin. Zuvor war die SPD-Politikerin mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Kommunen zusammengetroffen, um über den Hitzeschutz zu sprechen.