Bauministerin Geywitz will schnell wirksame Impulse für Baukonjunktur

BERLIN (dpa-AFX) -Trotz Spardrucks und ungünstiger Bedingungen will Bundesbauministerin Klara Geywitz schnell wirksame staatliche Impulse für die Baukonjunktur setzen. Das sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Die Opposition warf der Ampel-Regierung vor, die eigenen Ziele zu verfehlen.