 Baupreise steigen etwas langsamer

WIESBADEN (dpa-AFX) -Bauen in Deutschland bleibt teuer. Allerdings verlangsamte sich der Preisanstieg im August etwas. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag im Wiesbaden mitteilte. Im vorherigen Berichtsmonat Mai betrug der Zuwachs innerhalb eines Jahres noch 17,6 Prozent.

WIESBADEN Gründe für die gestiegenen Kosten sind knappe und teure Materialien sowie eine hohe Nachfrage. Besonders stark war der Preisanstieg bei Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (plus 19,6 Prozent), Tischlerarbeiten (plus 19,6 Prozent) sowie Betonarbeiten (plus 18,2 Prozent). Unterdurchschnittlich verteuerten sich Zimmer- und Holzbauarbeiten (plus 2,3 Prozent) nach einem kräftigen Anstieg im August 2021. Die Angaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.