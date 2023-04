 Baustoffkonzern CRH steigert Umsatz im ersten Quartal

DUBLIN (dpa-AFX) -Der Baustoffkonzern CRH ist dank einer robusten Nachfrage und jüngsten Zukäufen gut ins neue Jahr gestartet. "Trotz einiger widriger Witterungsbedingungen im ersten Quartal lagen Umsatz und Ebitda über dem Vorjahresniveau", sagte Unternehmenschef Albert Manifold am Mittwoch bei Vorlage von Umsatzzahlen. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres kletterte der Umsatz um sieben Prozent, auf vergleichbarer Basis betrug das Plus fünf Prozent. Während das Unternehmen die Erlöse in der Region Amerika steigern konnte, gingen sie in Europa leicht zurück. Zahlen für die Ergebnisse legte der Baustoffkonzern nicht vor.

DUBLIN Für das erste Halbjahr rechnet das Management damit, dass Umsatz, operatives Ergebnis (Ebitda) und Marge über denen der Vorjahreswerte liegen werden. Zuversichtlich machen die Iren dabei die jüngsten Zukäufe, Preiserhöhungen sowie eine robuste Nachfrage vor allem im Infrastrukturbereich in Nord- und Südamerika. Von einem schwierigeren Umfeld geht das Unternehmen hingegen in Europa aus aufgrund der anhaltenden Inflation und des schleppenden Wohnungsneubaus. CRH macht inzwischen 75 Prozent des operativen Gewinns in Nordamerika und sieht im US-Geschäft den Wachstumstreiber für die künftige Entwicklung. Deswegen will der Baustoffkonzern wie bereits bekannt die Hauptnotierung (Primärlisting) seiner Aktie von Europa in die USA verlegen. Der Beschluss soll auf der Hauptversammlung am 8. Juni gefasst werden. CRH erhofft sich dadurch bessere Wachstumschancen und Akquisitionsmöglichkeiten sowie eine höhere Profitabilität. Der Unternehmenssitz soll dabei weiter in Irland bleiben, Abwanderungsgedanken hegt CRH eigenen Angaben zufolge nicht. CRH ist bislang in Europa notiert und im EuroStoxx 50 gelistet.