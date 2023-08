 Bayer-Partner Regeneron erhält US-Zulassung für höher dosierte Version von Eylea

TARRYTOWN/LEVERKUSEN (dpa-AFX) -Der Bayer -Partner Regeneron hat in den USA die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea" erhalten. Die Arzneimittelbehörde FDA genehmigte die 8-Milligramm-Dosierung zur Anwendung bei einer feuchten altersbedingten Makuladegeneration und dem diabetischen Makulaödem, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend (Ortszeit) in Tarrytown mit. Bislang ist eine 2-Milligramm-Variante auf dem Markt, die öfter gegeben werden muss als die jetzt zugelassene Version. Noch im Juni hatte die FDA eine Genehmigung für die höher dosierte Variante wegen ausstehender Fragen im Zusammenhang mit Problemen bei einem Abfüller verweigert.

TARRYTOWN/LEVERKUSEN Eylea mit dem Wirkstoff Aflibercept gehört zu den Kassenschlagern des Dax -Konzerns. Bayer vermarktet das Medikament außerhalb der Vereinigten Staaten, während dort Regeneron die Verkaufsrechte besitzt. Allerdings bekommt das Mittel zunehmend Konkurrenz auch durch Nachahmerprodukte. Da mittelfristig der Patentschutz ausläuft, versuchen Bayer und Regeneron mit weiteren Anwendungsbereichen (Indikationen), den Zeitpunkt des drohenden Umsatzverfalls herauszuzögern.