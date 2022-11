Bayer will durch weitere Zulassung für Eylea EU-Patentschutz verlängern

BERLIN (dpa-AFX) -Bayer kann sich Hoffnung auf eine kurze Verlängerung des Patentschutzes für seinen Kassenschlager Eylea gegen bestimmte Augenerkrankungen machen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur habe Eylea für die Behandlung der Frühgeborenen-Retinopathie empfohlen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Die EU-Kommission ist daran zwar nicht gebunden, folgt aber fast immer den Empfehlungen des Ausschusses. Sollte das Medikament in der Indikation zugelassen werden, will Bayer eine Verlängerung der Laufzeit für das europäische Patent um sechs Monate beantragen. Es würde dann bis November 2025 laufen.