Bayern will Bund per Bundesrat zu Reform bei Mietspiegel drängen

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Um Mieter vor Erhöhungen aufgrund der Inflation zu schützen, will Bayern den Bund zu einer Reform beim Mietspiegel drängen. "Menschen mit normalen Einkommen, Senioren und Familien müssen sich das Leben auch in Ballungsräumen weiter leisten können", teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München mit.