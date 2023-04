Bayern will noch vor Sommerpause gegen Erbschaftsteuerreform klagen

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Der Freistaat Bayern will nach Angaben von Finanzminister Albert Füracker noch vor der Sommerpause Verfassungsklage gegen die Erbschaftssteuer einreichen. "Bayern fordert seit Jahren die Erhöhung und die Regionalisierung der Freibeträge bei der Erbschaftsteuer. Sie wurden seit 2009 nicht erhöht und haben nicht zuletzt aufgrund der massiven Preissteigerungen im Immobilienbereich ihre Entlastungswirkung größtenteils verloren", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in München. Die Ampel-Regierung weigere sich hartnäckig tätig zu werden.