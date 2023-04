 BBVA verdient mehr als erwartet - Sprung beim Zinsüberschuss treibt Gewinn

MADRID (dpa-AFX) -Höhere Zinsen treiben das Geschäft der spanischen Großbank BBVA weiter kräftig an. Der Gewinn legte trotz höherer Kosten und der sogenannten Übergewinnsteuer für spanische Banken im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zu, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mitteilte. Damit übertraf die spanische Bank, die den größten Teil ihres Gewinns in Mexiko erzielt, wie schon zuletzt häufig die Erwartungen der Experten. Im Einlagen- und Kreditgeschäft zog der Zinsüberschuss um 43 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro an.