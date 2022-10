 Belarus: Lukaschenko verbietet Preiserhöhungen per Dekret

Lukaschenko verbietet Preiserhöhungen per Dekret

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat Preiserhöhungen in seinem Land per Dekret untersagt. „Jegliche Anhebung von Preisen ist ab dem 6. Oktober verboten. Ver-bo-ten”, sagte Lukaschenko am Donnerstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Die Anordnung gelte mit sofortiger Wirkung, damit niemand noch eine verbleibende Frist ausnutzen könne, um die Preise doch noch zu erhöhen, sagte der 68-Jährige, der als „letzter Diktator Europas” gilt.