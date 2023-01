 Bentley und Rolls-Royce verbuchen Rekordverkäufe

CREWE/LONDON (dpa-AFX) -Die britischen Luxus-Autohersteller Bentley und Rolls-Royce haben im vergangenen Jahr eine Rekordzahl ihrer Fahrzeuge ausgeliefert. Bentley verkaufte 15 174 Autos und damit vier Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die VW -Tochter am Dienstag mitteilte. Am meisten nachgefragt war demnach das SUV-Modell Bentayga, welches 42 Prozent der Verkäufe ausmachte. Der Bentley Flying Spur, der auch als Hybridfahrzeug angeboten wird, wurde in Großbritannien in zwei Drittel der Fälle als Hybrid verkauft - in anderen Ländern lag der Anteil niedriger.

CREWE/LONDON Auch die BMW -Tochter Rolls-Royce konnte trotz der Inflation mehr Autos absetzen als je zuvor. Nach eigenen Angaben verkaufte der Hersteller 6201 Autos, was einer Steigerung um acht Prozent entspricht. Für beide Hersteller waren Amerika, Europa und Asien die wichtigsten Märkte. Rolls-Royce verbuchte unter anderem in Großbritannien und Deutschland neue Höchststände bei seinen Verkaufszahlen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

