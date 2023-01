 BER-Betreiber rechnen nach Warnstreik mit hohem Passagieraufkommen

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) -Nach dem Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER rechnen die Betreiber zur Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs an diesem Donnerstag mit einem hohen Passagieraufkommen. "Insbesondere in den Morgen- und Mittagsstunden werden mehr Reisende erwartet", teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Mittwochabend mit. Aufgrund der Nachwirkungen des Arbeitskampfs hätten die Fluggesellschaften auch für Donnerstag vereinzelt Flüge gestrichen. "Die Passagiere werden gebeten, sich vorab zu informieren und 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal zu sein", hieß es. Die Flughafeninfrastruktur werde nach dem Warnstreik am Donnerstag wieder vollständig zur Verfügung stehen.

SCHÖNEFELD Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit im Rahmen der laufenden Tarifrunde für Mittwoch zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten sich an einer Kundgebung auf dem Gelände. Der Flugbetrieb war den ganzen Tag über vollständig eingestellt. 300 Starts und Landungen wurden abgesagt, rund 35 000 Passagiere waren betroffen. Für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Flughafengesellschaft fordert Verdi 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite will in beiden Verhandlungen vor allem längere Laufzeiten aushandeln. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

