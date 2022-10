Berichte in sozialen Medien: Proteste auch in Irans Ölindustrie

TEHERAN (dpa-AFX) -Bei den anhaltenden Unruhen im Iran soll es nach unbestätigten Berichten in sozialen Medien auch zu Protesten in der iranischen Öl- und Gasindustrie im Süden des Landes gekommen sein. In den Berichten vom Dienstag war auch von Streiks in der Assalujeh Raffinerie am Persischen Golf die Rede. In nicht verifizierbaren Videos rufen Arbeiter Parolen gegen die islamische Führung, einige von ihnen sollen verhaftet worden sein.