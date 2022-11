 Berliner Grüne küren Jarasch zur Spitzenkandidatin

BERLIN (dpa-AFX) -Die Berliner Grünen haben Bettina Jarasch zu ihrer Spitzenkandidatin für die Wahlwiederholung am 12. Februar gekürt. Bei einem Kleinen Parteitag am Samstag stimmten 37 von 40 Delegierten für die 53-Jährige, die Senatorin für Umwelt und Mobilität im rot-grün-roten Senat ist. Sie hatte die Grünen bereits im Vorjahr in den Wahlkampf geführt.

BERLIN Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte am Mittwoch entschieden, dass die Pannen-Wahl zum Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 komplett wiederholt werden muss. Laut Urteil müssen die Parteien mit denselben Bewerberinnen und Bewerbern antreten wie damals - das gilt für Listen- wie für Direktkandidaten. Jarasch stand auf Platz eins der Grünen-Landesliste. Die erneute Kür zur Spitzenkandidatin wäre also nicht nötig gewesen. Der Schritt war von der Parteispitze aber als Signal gedacht, um Jarasch den Rücken zu stärken. Die Zustimmung bei der Abstimmung betrug 92,5 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen