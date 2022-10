 Berlins Regierende Bürgermeisterin für Sparanreize bei Gaspreisbremse

BERLIN (dpa-AFX) -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat bei der vom Bund geplanten Gaspreisbremse einen Anreiz zum Energiesparen gefordert. "Dieser Vorschlag muss so aussehen, dass er auch weiter Anreize zum Sparen setzt", sagte die SPD-Politikerin am Freitag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Wichtig sei, dass bei der Gaspreisbremse gesichert sei, dass ein "bestimmter Verbrauch nicht über die Maßen steigt."

BERLIN Auf die Frage, wie lange die Gaspreisbremse in Kraft bleiben würde, sagte Giffey: "Wir müssen uns darauf einrichten, dass so eine Gaspreisbremse auch länger andauern wird." Nach ihrer Einschätzung kann es um bis zu zwei oder drei Jahre gehen. "Das bedeutet, dass wir nur dann einen geregelten Preis wieder haben, wenn die Verfügbarkeit da ist, wenn wir unabhängig sind von russischem Gas. Das wird auch dauern." Wie genau die Gaspreisbremse aussehen soll, ist noch nicht klar. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen