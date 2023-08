Bessere Nachfrage und Preiserhöhungen kurbeln Gewinn von Caterpillar an

IRVING (dpa-AFX) -Der US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im zweiten Quartal dank einer höheren Nachfrage und gestiegener Verkaufspreise mehr verdient als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 22 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar (15,8 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Irving (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn fiel mit 2,9 Milliarden Dollar fast 75 Prozent besser aus. Die Aktie lag im vorbörslichen Handel rund 0,4 Prozent im Plus.