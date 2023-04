Betrieb an NRW-Flughäfen nach Warnstreik wieder normalisiert

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) -Nach einem zweitägigen Warnstreik des Sicherheitspersonals ist der Betrieb an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn wieder angelaufen. Die Online-Portale beider Airports zeigten am Samstagmorgen bei Abflügen und Ankünften weitgehend Normalbetrieb an.