 BGH urteilt zu Ausnahme bei Sonntagsruhe für Outlet-Center

KARLSRUHE/ZWEIBRÜCKEN (dpa-AFX) -Um Ausnahmen von der Sonntagsruhe geht es am Donnerstag (8.30 Uhr) am Bundesgerichtshof. Dieser will eine Entscheidung im Rechtsstreit um eine Sonderregel für Geschäfte um den kleinen Flugplatz Zweibrücken verkünden, von der vor allem ein Outlet-Center profitiert. Allerdings gibt es auf dem Flugplatz seit 2014 keinen kommerziellen Linienflugverkehr mehr. Wie sich in der mündlichen Verhandlung Mitte Mai in Karlsruhe andeutete, dürfte der erste Zivilsenat den Fall an das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken zurückverweisen, um noch offene Fragen zu klären. (Az. I ZR 144/22)

KARLSRUHE/ZWEIBRÜCKEN Der Betreiber eines Modehauses in der Region klagt wegen unlauteren Wettbewerbs gegen einen Konkurrenten, der eine Filiale in dem Center betreibt. Der BGH meldete in der Verhandlung Zweifel an der bisherigen Entscheidung des OLG an, das auf die nach wie vor gültige Verordnung verwiesen hatte. Unter anderem hätte das OLG prüfen müssen, ob die Rechtsverordnung überhaupt rechtmäßig ist, hieß es. Dabei sei es entgegen der Annahme des Gerichts auch relevant, dass der kommerzielle Linienflugverkehr dort eingestellt wurde.